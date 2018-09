Literatur auf Greifenstein

Bücher Zum Auftakt liest Gerhard Bökel am 28. September

Greifenstein Der Herbst ist eine Jahreszeit, in der die Neuerscheinungen auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert werden. Der Herbst ist aber auch die Jahreszeit, in der preisgekrönte Literatur und Autoren den Weg in den Lahn-Dill-Kreis und auf Burg Greifenstein finden.

Copyright © mittelhessen.de 2018