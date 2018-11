Marionetten

Marionettentheater für Kinder in Marburg

AUFFÜHRUNG „Es klopft bei Wanja in der Nacht“

Marburg-Weidenhausen Die „blaue bühne“ Marburg spielt am Sonntag, 25. November, um 15 Uhr und um 16 Uhr das Marionettenstück „Es klopft bei Wanja in der Nacht“. Spielort ist die Bühne in der Weidenhäuser Straße 15 in Marburg-Weidenhausen. Das Stück spricht Kinder ab 3 Jahren an und dauert zirka 30 Minuten. Der Eintritt kostet vier Euro für Kinder, Erwachsene zahlen sechs Euro. Reservierungen sind unter (0 64 21) 16 13 39 möglich.

