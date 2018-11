Von Iris Baar

Metal trifft auf Mandoline

Musik Gruppe „Mandowar“ gibt Heimspiel in der Eventwerkstatt

Wetzlar Sie spielen „AC/DCs“ „Hells Bells“ und Alice Coopers „Poison“ – nur anders. Zu Metal ertönt Polka, unter Rock mischt sich Country. Am 8. Dezember gibt „Mandowar“ ein Heimspiel in der Eventwerkstatt – und stellt sein Projekt „Queen against the Machine“ vor.

