Von Thomas Schmitz-Albohn

Musik am historischen Ort

KAMMERKONZERT Olga Scheps eröffnet Veranstaltungsreihe

WETZLAR Eine kleine Sensation kündigt sich für Freunde der Kammermusik an. Ausnahmepianistin Olga Scheps, national und international mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin, spielt am Sonntag, 27. November, um 19 Uhr im historischen Ernst-Leitz-Saal in Wetzlar.

