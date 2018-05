Samburuhilfe

Orchester spielt zum Jubiläum

Wetter Die Samburuhilfe – der Verein gegen Hunger und Umweltzerstörung – feiert sein 25-jähriges Bestehen. Am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) gibt das Hinterland Jazz Orchestra ein großes Benefizkonzert zu Gunsten der Samburuhilfe in der Stadthalle in Wetter.

Copyright © mittelhessen.de 2018