Pianomann hat den "Blues"

Wetzlar Eigentlich sollte Björn Gaus mit der Gießener Sängerin "Porcelain" am Sonntagabend im "Vinyl" spielen, doch sie erkrankte. So gestaltete Björn Gaus am Klavier den Sonntagabend alleine. Das tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

