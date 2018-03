VON HEINER SCHULTZ

Praxis beherbergt Kunstschatz

AUSSTELLUNG Markus Lüpertz zeigt Arbeiten im Gießener Liebig-Center

Gießen. Hoher Besuch an der Lahn: Am Mittwoch war der renommierte Maler, Grafiker und Bildhauer Markus Lüpertz zu Gast im Liebig-Center in der Bahnhofstraße. Auf Einladung zweier Arztpraxen zeigt er seine Werke.

