Rechtenbacherin hat Premiere in Hollywood

Film Judith Hahn arbeitet als Schauspielerin und Regisseurin / Im November 2005 startete ihre Ausbildung

Hüttenberg-Rechtenbach Ein Film, in dem die Rechtenbacherin Judith Hahn mitspielt, hatte gerade Premiere in Hollywood. In dem englischsprachigen Thriller „8 Remains“ (Acht Übriggebliebene) spielt Judith Hahn die Sarah, ein Opfer in dem spannenden Film zu sehen.

