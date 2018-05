Theater-Premiere

Robin Hood kämpft ab 1. Juni auf der Lahn

OPEN AIR Theater auf schwimmender Bühne

Marburg Das Hessische Landestheater feiert mit „Robin Hood – Ein Fest für die Gerechtigkeit“ an und auf der Lahn Premiere. Das Open-Air-Spektakel ist am Freitag, 1. Juni, zu sehen. Los geht es um 21 Uhr auf den Lahntreppen. Das Hessische Landestheater Marburg stellt die Frage: Wer würde wohl heute ins Beuteschema von Robin Hood fallen? Auf das Publikum wartet ein Open-Air-Spektakel mit einer schwimmenden Bühne in Höhe der Mensa, auf der sich Robin Hood versteckt halten soll. Die Zuschauer sitzen unter freiem Himmel auf den Lahntreppen.

