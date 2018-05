Konzert

Rua tritt im Ententeich auf

Konzert Der irische Singer-Songwriter erobert die Bühne

Weilburg Das nächste Konzert im Café Ententeich in der Marktstraße 5 in Weilburg steigt am Mittwoch, 23. Mai, ab 20 Uhr. Der irische Singer-Songwriter Daithi Rua erobert die Bühne.

