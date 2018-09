Von Gert Heiland

DIE BUCH-KRITIK

Sachbuch

Viele nennen sich Wolfsexperte. Eine echte Expertin mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Feldforschung ist Elli H. Radinger, und das stellt sie in ihrem Buch „Die Weisheit der Wölfe“ wieder unter Beweis. Wer noch immer (dank Rotkäppchen und Co.) Angst vor dem „bösen Wolf“ hat, sollte es lesen. Radinger erklärt, wie ähnlich sich Mensch und Wolf sind, vor allem, wenn es um das Familienleben geht, und wie Mensch und Tier durchaus miteinander leben können. Radinger verschweigt nicht die Probleme, die es gibt, erzählt von den Vorbehalten etwa von Schafhaltern, sagt aber auch, was zu tun wäre. Kurzum: ein informatives und unterhaltsames Sachbuch, das hilft, Vorurteile gegenüber dem Wolf abzubauen und um den notwendigen Respekt für ihn wirbt.

