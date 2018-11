Von Markus Fritsch

Sehnsucht zur „Blauen Stunde“

Medien Videoarbeiten internationaler Künstler im Wetzlarer Kunstverein

Wetzlar Die besonders eindrucksvolle blaue Färbung des Himmels in der Zeit der Dämmerung – die „Blaue Stunde“ – gibt dem seit 2009 in Köln jährlich stattfindenden Kunst- und Kulturevent den Namen. Nun war es erstmals auch in Wetzlar zu erleben.

Copyright © mittelhessen.de 2018