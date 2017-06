Von Gert Heiland

Show für vier tote Schwestern

Festspiele Musicalkomödie "Non(n)sens" eröffnet das Hauptprogramm

Wetzlar Sicher, wer den Titel „Non(n)sens“ des Stücks des Landestheaters Detmold zur Eröffnung der Festspiele hört, der denkt in der Regel schnell an „Sister Act“. Oder an die ARD-Serie „Um Himmels Willen“. Oder beides.

Copyright © mittelhessen.de 2017