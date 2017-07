Von Dagmar Klein

Singen, Klatschen, Swingen

Festspiele Gute Stimmung bei "Beat-Club" on stage in der Wetzlarer Stadthalle

Wetzlar Die Produktion „Beat Club“ vom Westfälischen Landestheater (WLT) hat Anfang Juni Premiere in Castrop-Rauxel gefeiert. Die Aufführung am Mittwoch bei den Wetzlarer Festspielen (in der Stadthalle) zählte also zu den ersten Gastspielauftritten. Offenbar ein guter Griff.

