Kreisfrauenbüro

Sommerwerkstatt feiert Jubiläum

Projekt Dieses Jahr in der Reichwein-Schule

Limburg-Weilburg Ein Erfolgsprojekt feiert Jubiläum: Die Sommerwerkstatt für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren findet zum 25. Mal und in diesem Jahr von Montag bis Freitag, 25. bis 29. Juni, in der Adolf-Reichwein-Schule in Limburg statt.

