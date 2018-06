Theater

Special zum Abschluss

AKTION Wilde-Schwäne-Festival in Marburg

Marburg Zum Ende der Spielzeit fährt das Hessische Landestheater Marburg mit dem Wilde-Schwäne-Festival-Special nochmal richtig auf: Drei Tage lang, vom 6. Juni bis 8. Juni, gibt es die verschiedensten Veranstaltungen, von Bühnenklassikern in fünf Minuten über Science Slam und Kochshows bis hin zu einem Best-of aus acht Jahren Theatersongs. Los geht es am Mittwoch, 6. Juni, um 16 Uhr, in der Black Box im Theater am Schwanhof (Am Schwanhof) mit einem Fundusverkauf. Nach dem Motto „Was im Theater vor sich geht“ können Kinder am Freitag, 8. Juni, ab 15 Uhr viel entdecken.

