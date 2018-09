Kunst

Spirituelle Bilder bewundern

Vernissage Ausstellung thematisiert Van Gogh

Limburg Mit der Ausstellungseröffnung zu den spirituellen Bildern der Künstlerin Rose Adrian-Trienen aus Dänemark startet am Freitag, 14. September, im Christus-Centrum in Limburg ein Ausstellungswochenende frei nach Vincent van Gogh. Das Motto lautet „I dream my painting and then I paint my dream“.

