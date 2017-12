von Ines Rudisile

Tosender Applaus für Ballett-Klassiker

Nussknacker Das „Russische Klassische Staatsballett“ tanzt im Erwin-Piscator-Haus unter viel Beifall

Marburg Das „Russische Klassische Staatsballett“ stoppte auf seiner Deutschlandtournee in Marburg und zog Zuschauer aller Generationen am Freitag im ausverkauften Erwin-Piscator-Haus in seinen Bann.

