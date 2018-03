Traumhaftes Trio beendet 3TM

Wollny, Jahrgang 1978, wird begleitet von Christian Weber am Kontrabass und Eric Schaefer am Schlagzeug. Das traumhaft sicher agierende Trio lässt bereits den ersten Titel, seine Bearbeitung von Alban Bergs "Nacht", zum Erlebnis werden. Wollny schafft mit seiner typischen überschallschnellen Spieltechnik zum einen Figuren, die in ihrer filigranen Zartheit sogleich wieder verwehten. Andere geraten intensiver, stärker, bis er schließlich zu kraftvollen Akkorden findet, mit denen er die klassischen Grundlinien in die moderne Klangwelt überführt. Auch Schaefers "Phlegma Phighter" und Wollnys Bearbeitung von "Bee free" der Flaming Lips folgen dem Grundmuster. In den Höhepunkten lodert die Musik bis ins Crescendo auf, erreicht Rocklautstärke und -intensität.

Das Wollny-Trio bedient so sensibel eine breite Palette von musikalischen Bedürfnissen. Wollny - und seine Mitspieler fügen sich da niveaumäßig und handwerklich fugenlos ein - findet stets einen Weg, zarte Klangmuster und Melodielinien scheinbar mühelos auf den Punkt zu bringen. Dann entwickelt er sie weiter, nimmt Anregungen der kongenialen Mitspieler auf und verdichtet, verstärkt das Material zu bisweilen donnernder Intensität.

Einer der Höhepunkte des hochwertigen Abends ist Wollnys Fassung des Hindemith-Titels "Nacht". Die verblüffende Erkenntnis: Hindemith swingt. Aufgefrischt mit freien Elementen aller drei Instrumente, gleitet die Musik dann in einen anderen Duktus, wird beschleunigt und wieder verzögert, findet immer wieder zu rockenden Rhythmen und Strukturen. Wollnys Stärke, neben seiner souveränen Ausdrucksfähigkeit, besteht darin, einem Hindemith musikalische Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, während er dessen Grundmaterialien zu etwas Neuem zusammenfügt. Oder mit anderen Elementen zu neuen Sinnzusammenhängen verschmilzt.

Was dem Zuhörer - neben der enormen Vielfalt - als besondere Qualität auffällt, ist Wollnys Eigenschaft, niemals effektorientiert zu agieren. Er vermittelt immer großen Respekt vor den Kompositionen, auch wenn er sie entweder nur teilweise oder stark verändert musiziert.

Kinderlieder und Filmmusik so hingebungsvoll, dass man hingerissen ist

Später kommt noch ein Kinderlied von Mahler ("Engel") zur Anwendung ("Da hab ich einen Kontrapunkt verwendet"), bei dem das gesamte Ausdrucksspektrum filigraner bis explosiver Elemente und Beiträge aller Instrumente aufleuchtet.

Zum Schluss spielen sie dann eine Filmmusik in so hingebungsvoller Musikalität, dass man erneut hingerissen ist. Schließlich wird das Trio mit lange anhaltendem, intensivem Beifall überschüttet.