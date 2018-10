Van Hasselt sprichtüber Exilschriftsteller

Vortrag

Wetzlar Heute (19. Oktober) hält Jutta van Hasselt ab 19.30 Uhr einen Vortrag in der Buchhandlung Schnitzlersche in Wetzlar, Weißadlergasse 5. Unter dem Titel „Vertreibung aus dem Paradies“ erzählt van Hasselt von deutschen Schriftstellern, die von 1933 bis 1941 vor den Nationalsozialisten in das Seebad Sanary-sur-Mer an der französischen Côte d’Azur flohen. Darunter waren unter anderem Thomas Mann mit seiner Familie, Lion Feuchtwanger, Stefan Zweig, Berthold Brecht, Josef Roth und Franz Werfel.

