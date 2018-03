Konzert

Vokalensemble gastiert

Auftritt Konzerte in Katzenfurt und Dutenhofen

Ehringshausen-Katzenfurt/Wetzlar-Dutenhofen Das Vokalensemble „Harmonie“ St. Petersburg gastiert am Donnerstag, 15. März, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Katzenfurt. Der Chor bietet geistliche Werke vom 14. Jahrhundert bis zur Moderne, weltliche Musik und russische Volkslieder. „Harmonie“ überzeugt durch das Stimmpotenzial, Klangschönheit und ein überwältigendes Klangspektrum, sowohl im Ensemble als auch bei solistischen Vorträgen.

