Museum

Vortrag zur Raubkunst

Historie Felbinger stellt Ergebnisse vor

Wetzlar Zu einem Vortrag „Wo stammt das alles her? Provenienzforschung in der Sammlung von Lemmers-Danforth Wetzlar“ laden die Städtischen Museen Wetzlar für Dienstag, 16. Oktober, ab 18.30 Uhr in das Stadtmuseum in Wetzlar, Lottestraße 8 -10, ein.

