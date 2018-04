Wie kann man Musik darstellen?

Kunst Ausstellung zum Thema Rhythmus

Weilburg Im Leben begegnen uns Rhythmen in unterschiedlichen Formen und an verschiedenen Orten. Wie diese wahrgenommen werden, ergründet die Ausstellung „Rhythmus“, die in der Schlossgalerie in Weilburg eröffnet wurde.

