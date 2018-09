Von Christian Rüger

Wohlfühlklima für Gießen

Aktion „River Tales“-Festival geht weiter

Gießen In den vergangenen zwei Jahren sind im Stadtgebiet etliche Wände von Street-Art-Künstlern gestaltet worden. Seit Juni sind zwei Fassaden hinzugekommen: am Kinocenter und am Marktplatz 8. Beide sind Teil des 4. „River Tales“-Festivals.

