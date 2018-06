Wortwitz trifft auf Klavierspiel

Kleinkunst Florian Wagner gefällt

Wetzlar Florian Wagner ist ein aufsteigender Stern am Musikkabaretthimmel. Er ist Pianist, Sänger, Arrangeur, Komponist und Musikkabarettist – und gewann unter anderem den 2. Preis beim Chanson-Bundeswettbewerb Gesang in Berlin. Nun war er in Wetzlar zu erleben.

