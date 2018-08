Konzert

Young-Hee Jang spielt klassische Werke

Orgel Konzert im Wetzlarer Dom am Sonntag

Wetzlar Zu einem Orgelkonzert kommt die südkoreanische Professorin für Orgelmusik, Young-Hee Jang aus Seoul, am Sonntag, 19. August, ab 19.30 Uhr in den Wetzlarer Dom. Jang spielt auf der Beckerath-Orgel Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johann Sebastian Bach und von dem französischen Komponisten François Couperin. Seit 1993 ist Young-Hee Jang Professorin an der Chong-Shin-Universität in Seoul im Hauptfach Orgel.

Copyright © mittelhessen.de 2018