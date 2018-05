Ólafur Elíasson gestaltet «ein Stück Himmel» für Hamburg

Für den neuen Flanierboulevard «Alter Wall Hamburg» direkt neben dem Rathaus hat der 51-Jährige, der sich besonders für Naturphänomene interessiert, «ein Stück Himmel» entworfen: Sein Kunstwerk «Gesellschaftsspiegel» besteht aus zwei geometrischen Skulpturen aus Bronze, die auf schlichten Stützen wie kleine Türme um die 8,50 Meter hoch über den Köpfen der Passanten schweben.

Der Clou: Beim näheren Herantreten an die Skulpturen entdeckt der Besucher, dass sich im Inneren ein Kaleidoskop in Form einer Kugel befindet, in deren Kern ein Stück Himmel eingefangen wird. «Die Arbeit soll den Besucher einladen, die unbekannten Möglichkeiten in einer vertrauten Umgebung zu entdecken», sagte Ólafur Elíasson bei der Vorstellung der Pläne am Donnerstag in Hamburg. Der «Gesellschaftsspiegel» fordere die Betrachter auf, innezuhalten, sich auf die eigenen Sinne zu konzentrieren und sich aktiv mit dem Prozess des Sehens zu beschäftigen.