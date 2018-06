Albertinum zeigt Malerei und Skulptur aus der DDR 

Dresdener Schau

Die Ölgemälde «Sisyphos behaut den Stein» (l) und «Die Flucht des Sisyphos», von Wolfgang Mattheuer in Dresden. Foto: Sebastian Kahnert

Die Ölgemälde «Sisyphos behaut den Stein» (l) und «Die Flucht des Sisyphos», von Wolfgang Mattheuer in Dresden. Foto: Sebastian Kahnert

«Die Überlebenden» von Willi Sitte im Albertinum in der Ausstellung «Ostdeutsche Malerei und Skulptur 1949-1990». Foto: Sebastian Kahnert

«Die Überlebenden» von Willi Sitte im Albertinum in der Ausstellung «Ostdeutsche Malerei und Skulptur 1949-1990». Foto: Sebastian Kahnert

Dresden (dpa) - «Die Flucht des Sisyphos», «Peter im Tiergarten», «Paar am Strand»: Das Dresdner Albertinum wirft ein Schlaglicht auf seinen großteils verborgenen Bestand an DDR-Kunst. Die mit «Ostdeutsche Malerei und Skulptur 1949-1990» überschriebene Schau sei «ein repräsentativer Querschnitt, der auch die Lücken deutlich macht», sagte Direktorin Hilke Wagner am Freitag.