Anish Kapoor verklagt US-Waffenlobby NRA

Wegen eines Werbespots

Die Verzerrungen im «Wolkentor» ziehen die Betrachter in Bann. Foto: Peer Grimm

New York (dpa) - Der britische Starkünstler Anish Kapoor hat die US-Waffenvereinigung NRA wegen eines Werbespots verklagt, in dem seine berühmte Skulptur «Cloud Gate» in Chicago zu sehen ist.