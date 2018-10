Auktion für Berliner Exilmuseum bringt 6,3 Millionen Euro

Werke aus Privatsammlung

Der gesamte Erlös der Versteigerung kommt dem geplanten Exilmuseums in Berlin zugute. Foto: Wolfgang Kumm

Berlin (dpa) - Bei einer Kunstauktion für die Gründung eines Exilmuseums in Berlin sind 6,3 Millionen Euro erzielt worden. Eine Sprecherin zeigte sich am Freitag nach dem Ende der Aktion in der Villa Grisebach «hochzufrieden».