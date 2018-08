Ausstellung zu Paula Becker und Otto Modersohn

Kunst und Leben

Ein Frau geht am Bild «Herbst im Moor» von Otto Modersohn vorbei. Foto: Carmen Jaspersen

Bremen (dpa) - Otto Modersohn (1865-1943) und Paula Becker (1876-1907) führten eine Beziehung auf Augenhöhe. Wie intensiv ihr künstlerischer Austausch war, ist von Samstag an in den Museen Böttcherstraße in Bremen zu sehen. Die Ausstellung «Kunst und Leben» läuft bis zum 6. Januar 2019.