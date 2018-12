Ausstellungsstücke in MV-Museen mit unklarer Herkunft

Diese könnten zwischen 1933 und 1945 den rechtmäßigen Eigentümern entwendet und später in Museen des Landes gelangt sein, sagte die Vorsitzende des Museumsverbands MV, Kathrin Möller, am Donnerstag in Rostock.

Zwei Kunsthistoriker hätten in den beiden vergangenen Jahren in zwölf Museen in einem sogenannten Erstcheck mehrere Tausend Objekte untersucht. Auf die Museen komme nun die Aufgabe zu, die Vergangenheit dieser verdächtigen Exponate zu klären.