Beeindruckende Lichtinstallation auf dem Kölner Dom

Generalprobe

Die Illumination erinnert an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Foto: Rolf Vennenbernd

Die Illumination erinnert an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Foto: Rolf Vennenbernd

Köln (dpa) - Der Kölner Dom wird diese Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte mit Bewegtbildern angestrahlt. Offizielle Premiere ist am Mittwochabend, doch bei der Generalprobe am Montagabend konnte man die Lichtinstallation schon vorab bestaunen.