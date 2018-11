Entfernte Kunstinstallationen beschäftigen BGH

«Mannheimer Loch»

«HHole» in der Kunsthalle Mannheim. Foto: Ronald Wittek

«HHole» in der Kunsthalle Mannheim. Foto: Ronald Wittek

Karlsruhe/Mannheim (dpa) - Für zwei Installationen von Nathalie Braun Barends bedeutete der Um- und Neubau der Kunsthalle Mannheim das Aus - aber die Künstlerin kämpft um ihre Werke: Am Donnerstag erreicht der Streit in höchster Instanz den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.