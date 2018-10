Georg Baselitz und die 1980er Jahre in London

Ausstellung

London (dpa) - Gemälde, Zeichnungen, Holzskulpturen und Gouachen, die der deutsche Maler und Bildhauer Georg Baselitz in den 1980er Jahren schuf, sind Thema einer Ausstellung in London. Die Schau «Georg Baselitz: Fokus auf die 1980er Jahre» wird ab Mittwoch in der Galerie Thaddaeus Ropac in Mayfair gezeigt. Sie läuft bis zum 21. November.