Künstlerinnen aus Indien erheben ihre Stimme in Wolfsburg

Gemeinschaftsausstellung

Wolfsburg (dpa) - Indische Künstlerinnen präsentieren in einer Gemeinschaftsausstellung in Wolfsburg ihre Sicht auf ihr vom Patriarchat geprägtes Land. Die Schau «Facing India» entstand in engem Dialog mit den sechs beteiligten Künstlerinnen, teilte das Kunstmuseum Wolfsburg am Donnerstag mit.