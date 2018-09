Kunst-Nachlass von Kardinal Meisner findet viele Liebhaber

Versteigerung

Köln (dpa) - Der zweite Teil des Kunst-Nachlasses von Kardinal Joachim Meisner ist am Donnerstag in Köln versteigert worden. Die meisten der Objekte seien auf unerwartet großes Interesse gestoßen, sagte Henrik Hanstein, Geschäftsführer des Auktionshauses Lempertz, am Mittag. «Fast alles ging bisher über unserem Schätzpreis weg.»