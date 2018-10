Kunstschau mit DeLorean-Auto aus «Zurück in die Zukunft»

«3018» in New York

Die Skulptur «Welcome to the future» von Daniel Arsham. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

Die Skulptur «Welcome to the future» von Daniel Arsham. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

New York (dpa) - Eines der bekanntesten Film-Autos der Kinogeschichte feiert ein Comeback in einer New Yorker Kunstschau: In der Galerie Perrotin steht ein DeLorean-Sportwagen samt Flügeltüren - ähnlich dem Modell, das im SciFi-Klassiker «Zurück in die Zukunft» von 1985 als Zeitmaschine diente.