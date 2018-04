Manet-Kunstwerk: Vom Depot in den Museums-Neubau

Mannheimer Kunsthalle

Mannheim (dpa) - Das Monumentalgemälde «Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko» (1868/69) von Édouard Manet ist nach rund 15 Monaten im Depot in den Neubau der Mannheimer Kunsthalle eingezogen. Fachkräfte hängten das 3 Meter breite und 2,50 Meter hohe Bild am Dienstag vorsichtig in zwei mächtige Haken.