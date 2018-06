Mannheim verwirklicht sich einen Museumstraum

Kunsthalle eröffnet

Zur Eröffnung zeigt die Kunsthalle Mannheim auch eine Sonderschau des kanadischen Fotografen Jeff Wall. In der Ausstellung sind unter anderem die Bilder «Search of Premises» (l-r), «Restoration» und «Adrian Walker» zu sehen. Foto: Rainer Diehl/Kunsthalle Mannheim

Zur Eröffnung zeigt die Kunsthalle Mannheim auch eine Sonderschau des kanadischen Fotografen Jeff Wall. In der Ausstellung sind unter anderem die Bilder «Search of Premises» (l-r), «Restoration» und «Adrian Walker» zu sehen. Foto: Rainer Diehl/Kunsthalle Mannheim

Mannheim (dpa) - Kunst hat eine neue moderne Heimat in Mannheim. Funkelnd steht Deutschlands derzeit größter Neubau eines Kunstmuseums im Licht der Junisonne. Tausende nehmen das 68,3 Millionen Euro teure Sammlungshaus bei freiem Eintritt gleich am ersten Wochenende in Besitz.