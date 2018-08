MoMA-Kurator Biesenbach geht nach Kalifornien

Wechsel an die Westküste

Klaus Biesenbach bleibt in den USA, wechselt aber von der Ost- an die Westküste. Foto: Sebastian Kahnert

New York (dpa) - Klaus Biesenbach, deutscher Chef-Kurator des Museum of Modern Art (MoMA) in New York, wird neuer Direktor des Museum of Contemporary Art (MOCA) in Los Angeles.