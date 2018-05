Tote Tiere von Chaim Soutine in New York

Gemälde-Ausstellung

New York (dpa) - Gemälde toter Tiere zeigt das New Yorker Jewish Museum in einer neuen Ausstellung. Die insgesamt 32 Bilder stammen vom russisch-französischen Maler Chaim Soutine (1893-1943) und zeigen unter anderem tote Fasane, Ochsen, Hühner und Truthähne.