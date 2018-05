US-Künstler Robert Indiana gestorben

«LOVE»

Robert Indiana in seinem Studio (2009). Foto. Joel Page Foto: Joel Page

New York (dpa) - Der US-Künstler Robert Indiana, der mit seinen «LOVE»-Skulpturen weltbekannt geworden war, ist tot. Indiana sei im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Maine gestorben, berichtete die «New York Times» am Montag unter Berufung auf seinen Anwalt.