Weiter hohe Preise bei Herbstauktionen in New York

Teure Kunst

New York (dpa) - Bei den traditionellen New Yorker Herbstauktionen bleiben Nachfrage und Preise hoch. Ein Werk des deutschen Künstlers Gerhard Richter, «Abstraktes Bild» von 1987, wurde in der Nacht zum Donnerstag für rund 32 Millionen Dollar (rund 28 Millionen Euro) versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte.