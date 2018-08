Bärenstarker Auftritt von The Devil Makes Three

Chains Are Broken

The Devil Makes Three erkunden die vielfältigsten Terrains. Foto: Jay Westcott

Berlin (dpa) - Schon der Opener gibt die Richtung vor: Für ihr Album «Chains Are Broken» haben The Devil Makes Three aufgerüstet. Statt als Trio - zwei Gitarren und Kontrabass - hat sich die US-Band mit Tourschlagzeuger Stefan Amidon verstärkt.