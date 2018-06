Jazzbassist Marcus Miller gibt sich «Laid Black»

Urban Jazz

Berlin (dpa) - Er ist einer der ganz Großen in seinem Fach - Jazzbassist Marcus Miller muss sich schon lange nichts mehr beweisen. Der 1959 in New York geborene Musiker gilt seit den 1980ern als einer der vielseitigsten und umtriebigsten Bassisten weltweit, vielfach preisgekrönt, unter anderem mit zwei Grammys.