«Punkrock Randy Newman» punktet mit viel Humor

Denn der sarkastische, oft orchestrale Pianopop eines Randy Newman ist weit weg auf dem Debüt «Turn Out» (DevilDuck/Indigo). Eher lassen sich hier bläsergetriebener Rock 'n' Roll (also nicht Punkrock), weißer Soul, derber Folk und Alternative-Country mit Wurzeln in den 70er Jahren als Stilelemente heraushören.

Das Ganze mit - der Spitzname lässt es erahnen - nicht immer ganz ernsten Texten («Go To Hell», «Here Comes The Ranger», «Let's Go Meet In A Small Town», «Room 3H»). Bestimmt lässt sich mit PR Newman eine gute Party feiern, und mit seinen humorvoll-selbstironischen Songs allemal.

Nach Erfahrungen mit Bands wie Berkshire Hounds entschloss sich Garland, sein Ding solo durchzuziehen. Nach dem Eindruck seiner Plattenfirma hat die Musik des beim diesjährigen SXSW-Festival gesignten Neuzugangs «diesen typischen Austin-Sound, den ich nicht wirklich beschreiben kann, der sich aber durch eine gewisse Leichtigkeit und Einzigartigkeit auszeichnet». Kann man so sagen.

Nach oben weiterempfohlen wurde PR Newman passenderweise von Matthew Logan Vasquez, dem Frontmann der tollen texanischen Folkrock-Band Delta Spirit. Auch bei Vasquez hat Garland sein Handwerk gelernt - und beweist jetzt, dass er auf eigenen Beinen stehen kann.

Konzerte im August:

22.08. Hamburg – Sommer in Altona w/ The Dead South;

23.08. Bremen – Karton; 25.08. – Altlandsberg – Buchholz Saloon; 27.08. – Karlsruhe – Scruffy’s Irish Pub; 28.08. – Köln – Yard Club; 29.08. – Hannover – Béi Chéz Heinz; 30.08. – München – Milla