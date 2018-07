800 000 Euro für den Austausch

Das Geld steht für den Austausch von Studierenden, Promovierenden, Wissenschaftlern sowie von weiterem Hochschulpersonal mit Partneruniversitäten in insgesamt zwölf Ländern zur Verfügung. Die Fördersumme ist mehr als drei Mal so hoch wie im ersten Erasmus+-Jahr 2015. Die Förderlinie, die für Länder außerhalb des europäischen Erasmus-Raums gilt, ermöglicht es Studierenden, drei bis zwölf Monate im Ausland beziehungsweise an der JLU verbringen. Deutsche Studierende erhalten Reisekosten plus 650 Euro pro Monat, ausländische Studierende, die nach Deutschland kommen, erhalten Reisekosten plus 800 Euro pro Monat. (red)