Ein klares Ziel vor Augen

Die beiden syrischen Männer – der jüngere aus as- Suwaida im Süden, der ältere aus Aleppo im Norden – mussten kriegsbedingt ihr Heimatland verlassen. Gemeinsam haben sie zudem, dass sie – dank der Unterstützung ehrenamtlich engagierter Menschen – heute ein duales Studium an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) bei Wetzlarer Unternehmen absolvieren können: bei der Hexagon Metrology GmbH und der Friedrich Kurz GmbH.

Über die Flüchtlingshilfen in der Region zu einem Deutschkursus auf Uni-Niveau

Yazan Sallam, der in Syrien nach dem Abitur zwei Semester Maschinenbau studierte, und Haj Abdullahothman, der in Aleppo nach seinem erfolgreich absolvierten Wirtschaftsstudium zwei Jahre bei einem Mobilfunkanbieter tätig war, sind vor drei beziehungsweise vier Jahren nach ihrer Flucht in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen gelandet. Yazan Sallam kam über die Flüchtlingshilfe Mittelhessen zu einen Deutschkurs in Marburg, in dem er die deutsche Sprache auf Universitätsniveau lernen konnte. Dort lebte er bei einer Marburger Familie , die ihn „wie einen eigenen Sohn“ aufnahm.

Auch die Geschichte von Hassan Haj Abdullahothman wäre nicht komplett, ohne die Menschen, die ihn bei seinem Weg unterstützt haben. Über das Netzwerk Hohenahr kam er auf das Stipendium der Otto-Benecke-Stiftung, um das er sich erfolgreich bewarb. Hassan besuchte ebenfalls sechs Monate einen Deutschkurs auf akademischem Niveau an der Uni Marburg, die Stiftung kam für seinen Lebensunterhalt auf.

„Als ich gerade mal 18 Monate nach meiner Flucht aus Syrien mit elf anderen Bewerbern um insgesamt drei StudiumPlus-Plätze am Assessment Center bei der Hexagon Metrology GmbH teilnahm, hätte ich nie gedacht, dass ich einen der Plätze bekomme“, berichtet Yazan Sallam weiter. Offensichtlich gelang es ihm aber, Personalreferentin Iris Trost und Konstruktionsleiter David Sasse zu beeindrucken: „Uns hat begeistert, wie gut Herr Sallam nach der kurzen Zeit bereits Deutsch sprach. Seine Zielstrebigkeit hat uns überzeugt“, sind sich die beiden einig. Seit Oktober 2017 absolviert Yazan den dualen Bachelor-Studiengang Ingenieurwesen Maschinenbau bei StudiumPlus in Wetzlar. Aktuell erarbeitet er für den Messtechnikhersteller Vorschläge zur Vereinfachung von Produktionsprozessen.

„Richtige Schritte eines gelingenden Migrationsprozesses“

Ähnlich überraschend lief das Vorstellungsgespräch bei dem acht Jahre älteren Haj Abdullahothman: „Bei der Friedrich Kurz GmbH wollte ich mich eigentlich nur um einen Praktikumsplatz bewerben, am Ende des Gesprächs bot mir Geschäftsführerin Barbara Galir eine Stelle als Kaufmann an, aus der ein Jahr später 2017 ein dualer Master-Studienplatz im Studiengang Prozessmanagement – Steuerung von Geschäftsprozessen wurde“, erzählt Hassan. Galir, die den jungen Mann auch in seinen Praxisphasen bei dem internationalen Logistikunternehmen betreut, ist froh über diese Personalentscheidung: „Hassan passt mit seiner großen Einsatzfreude und Freundlichkeit hundertprozentig ins Team. Als Familienunternehmen legen wir darauf großen Wert.“ Aktuell arbeitet er an der Gestaltung eines Online-Portals, durch das die Partner der Spedition Angebote zu jeder Tages und Nachtzeit per Internet einholen können.“

Der Vorstandsvorsitzende des CompetenceCenter Duale Hochschulstudien – StudiumPlus e.V., Norbert Müller freut sich ebenfalls über die Erfolgsgeschichten der beiden jungen Männer: „Dies sind die richtigen Schritte eines gelingenden Migrationsprozesses und hilfreicher Weg zur Minderung unseres Fachkräftemangels.“ Prof. Dr. Harald Danne, Leitender Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium: „Hier sieht man, wie StudiumPlus das Beste aus zwei Welten vereint – nämlich ein vollwertiges Hochschulstudium mit intensiver Praxiserfahrung.“

Mittelhessen ist für beide jungen Männer inzwischen zu einem Zuhause geworden. Bachelor- Student Sallam lebt in einer WG in Gießen, in seiner Freizeit spielt er Theater und experimentiert beim Kochen, indem er deutsche und orientalische Einflüsse kombiniert. Haj Abdullahothman, der sich bereits in Aleppo für Flüchtlinge aus anderen Teilen Syriens engagierte und schon für die Wetzlarer Tafel aktiv war, ist den ehrenamtlichen Tätigkeiten treu geblieben. In seinem Wohnort Erda ist er für die dortige Flüchtlingshilfe tätig. Dort lebt er gemeinsam mit seiner Ehefrau, die bald einen Master- Studiengang an der JLU absolvieren wird. (red)