Erster Doktor Veterinär

Der 32-jährige Marburger ist der erste Absolvent der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), der am Fachbereich Veterinärmedizin der JLU seine Promotion abgeschlossen und den akademischen Grad eines Doktors der Veterinärbiologie (Dr. biol. anim.) erlangt hat. Dr. Oskar Seifert ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am THM-Fachbereich Gesundheit. Weitere Forschungsprojekte zu Lungenerkrankungen sind in Kooperation mit den Veterinärmedizinern der JLU geplant. (dpa)